Россияне попали ракетой по СТО в Днепре: что известно на данный момент

В результате сегодняшнего ракетного удара по Днепру уничтожена местная станция техобслуживания.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Днепра Бориса Филатова.
"Только что россияне влупили ракетой по СТО "Автодизель". Лучшему СТО, где все днепряне ремонтировали свои дизельные автомобили", - заявил Филатов.
Он подчеркнул, что в здании не находилось никаких "военных, оружия и техники".
По его словам, сейчас спасатели сейчас ищут работников СТО, которые оказались под завалами разрушенного здания.
Обновлено 18:30
Позже глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко рассказал, что россияне сегодня вечером запустили шесть ракет по области.
"Три ракеты наши военные сбили - над Днепром и Синельниковским районом", - отметил глава ОВА.
По его словам, в Днепре из-за атаки РФ разрушена железнодорожная инфраструктура и повреждена сервисная компания, там сейчас пожар.
Обновлено 19:30
Из-за ракетного удара по Днепру задерживаются два поезда "Укрзализныци".
"Прогноз пока ориентировочный, но рассчитываем привести путь в норму в ближайшее время, чтобы общая задержка поездов 31/32 Запорожье-Перемышль и 3/4 Запорожье-Львов составила не более трех часов", - сказано в сообщении.
Напомним, сегодня стало известно, что примерно в 17:00 россияне нанесли ракетный удар по Днепру.
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