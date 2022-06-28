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Россияне попали ракетой по СТО в Днепре: что известно на данный момент

Иллюстративное фото: россияне попали ракетой по СТО в Днепре (facebook.com)
Автор: Иван Носальский

В результате сегодняшнего ракетного удара по Днепру уничтожена местная станция техобслуживания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Днепра Бориса Филатова.

"Только что россияне влупили ракетой по СТО "Автодизель". Лучшему СТО, где все днепряне ремонтировали свои дизельные автомобили", - заявил Филатов.

Он подчеркнул, что в здании не находилось никаких "военных, оружия и техники".

По его словам, сейчас спасатели сейчас ищут работников СТО, которые оказались под завалами разрушенного здания.

Обновлено 18:30

Позже глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко рассказал, что россияне сегодня вечером запустили шесть ракет по области.

"Три ракеты наши военные сбили - над Днепром и Синельниковским районом", - отметил глава ОВА.

По его словам, в Днепре из-за атаки РФ разрушена железнодорожная инфраструктура и повреждена сервисная компания, там сейчас пожар.

Обновлено 19:30

Из-за ракетного удара по Днепру задерживаются два поезда "Укрзализныци".

"Прогноз пока ориентировочный, но рассчитываем привести путь в норму в ближайшее время, чтобы общая задержка поездов 31/32 Запорожье-Перемышль и 3/4 Запорожье-Львов составила не более трех часов", - сказано в сообщении.

Напомним, сегодня стало известно, что примерно в 17:00 россияне нанесли ракетный удар по Днепру.

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ДнепрБорис ФилатовСТОракетный ударВойна России против Украины