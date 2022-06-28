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Росіяни влучили ракетою в СТО у Дніпрі: що відомо на цей момент

Ілюстративне фото: росіяни влучили ракетою в СТО у Дніпрі (facebook.com)
Автор: Іван Носальський

Внаслідок сьогоднішнього ракетного удару по Дніпру знищено місцеву станцію техобслуговування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Дніпра Бориса Філатова.

"Щойно росіяни влупили ракетою по СТО "Автодизель". Найкраще СТО, де всі дніпряни ремонтували свої дизельні автомобілі", - заявив Філатов.

Він підкреслив, що в будівлі не було жодних "військових, зброї та техніки".

За його словами, зараз рятувальники зараз шукають працівників СТО, які опинилися під завалами зруйнованої будівлі.

Оновлено 18:30

Пізніше голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко розповів, що росіяни сьогодні ввечері запустили шість ракет по області.

"Три ракети наші військові збили - над Дніпром та Синельниківським районом", - зазначив голова ОВА.

За його словами, у Дніпрі через атаку РФ зруйновано залізничну інфраструктуру і пошкоджено сервісну компанію, там зараз пожежа.

Оновлено 19:30

Через ракетний удар по Дніпру затримуються два потяги "Укрзалізниці".

"Прогноз поки що орієнтовний, але розраховуємо привести шлях до ладу найближчим часом, щоб загальна затримка поїздів 31/32 Запоріжжя-Перемишль та 3/4 Запоріжжя-Львів склала не більше трьох годин", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що приблизно о 17:00 росіяни завдали ракетного удару по Дніпру.

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