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Россияне попали в дом в Николаеве: пострадал ребенок, под завалами есть люди

Фото: россияне попали в дом в Николаеве (GettyImages)
Автор: Дмитрий Левицкий

Российские оккупанты вечером субботы, 23 июля, ударили ракетами по Николаеву. Под огнем, предварительно, оказался жилой дом в одном из спальных районов города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Николаевского облсовета Анны Замазеевой.

В результате обстрела пострадал 16-летний ребенок. Она получила осколочное ранение. Также, по словам Замазеевой, под завалами дома находятся люди.

"Попали по району, где всегда людно. На место выехали медики и спасатели. Молим Бога, чтобы не было погибших и было как можно меньше раненых", - добавила глава облсовета.

Напомним, около 18: 30 в Николаеве прогремели взрывы. В то время в городе была объявлена воздушная тревога.

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