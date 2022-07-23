Россияне попали в дом в Николаеве: пострадал ребенок, под завалами есть люди

Российские оккупанты вечером субботы, 23 июля, ударили ракетами по Николаеву. Под огнем, предварительно, оказался жилой дом в одном из спальных районов города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Николаевского облсовета Анны Замазеевой.

В результате обстрела пострадал 16-летний ребенок. Она получила осколочное ранение. Также, по словам Замазеевой, под завалами дома находятся люди.

"Попали по району, где всегда людно. На место выехали медики и спасатели. Молим Бога, чтобы не было погибших и было как можно меньше раненых", - добавила глава облсовета.