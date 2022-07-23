Росіяни влучили у будинок в Миколаєві: постраждала дитина, під завалами є люди

Російські окупанти ввечері суботи, 23 липня, ударили ракетами по Миколаєву. Під вогнем, попередньо, опинився житловий будинок в одному із спальних районів міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Миколаївської облради Анни Замазєєвої.

В результаті обстрілу постраждала 16-річна дитина. Вона отримала осколкове поранення. Також, за словами Замазєєвої, під завалами будинку перебувають люди.

"Поцілили по району, де завжди людно. На місце виїхали медики та рятувальники. Молимо Бога, щоб не було загиблих і було якомога менше поранених", - додала голова облради.