Контрнаступление ВСУ в Херсонской области срывает планы России, - ISW

Контрнаступление украинских военных в Херсонской области срывают планы России контролировать оккупированные территории. Захватчикам будет тяжело усилить оборону на южном направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Института изучения войны (ISW).

Оккупанты 29 мая продолжили штурм Северодонецка, однако, не имели подтвержденного продвижения. Их прогресс, по предположению ISW, будет медленным.

Российская армия на востоке Украины, которая имела целью захватить всю Луганскую и Донецкую области, теперь почти полностью сосредоточена на Северодонецке.

Также эксперты заявляют, что российские войска вряд ли смогут провести несколько одновременных операций и, вероятно, будут еще больше снижать приоритеты продвижения к юго-востоку от Изюма и к западу от Лимана в пользу сосредоточения существующих сил на Северодонецке.

Ключевые выводы аналитиков ISW:

Российские войска продолжали попытки полностью взять под контроль Северодонецк.

Оккупанты продолжали наступление к юго-востоку от Изюма, но не имели успеха в продвижении к Славянску.

Захватчики продолжали наступательные операции, чтобы перерезать украинские наземные линии связи к северо-востоку от Бахмута, и вряд ли постараются непосредственно атаковать город.

Ранее стало известно, что ВСУ развернули контрнаступление в Херсонской области одновременно на нескольких направлениях. Цель операции - разделить группировку противника на несколько частей.

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