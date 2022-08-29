Россияне похитили нескольких учителей в Энергодаре, - мэр

Российские оккупанты похитили нескольких педагогов в Энергодаре (Запорожская область) перед стартом нового учебного года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram городского головы Дмитрия Орлова.

По его словам, террор в Энергодаре не прекращается, а только приобретает новые формы. В частности, перед началом нового учебного года оккупанты начали запугивать работников образования.

"Сегодня они забрали из собственных домов и увезли в неизвестном направлении несколько педагогов. Прошу всех педагогов быть осмотрительными. По возможности, выезжайте на подконтрольные Украине территории", - отметил Орлов.