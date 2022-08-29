UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россияне похитили нескольких учителей в Энергодаре, - мэр

Фото: мэр Энергодара Дмитрий Орлов (facebook com DmitroOrlovOfficial)
Автор: Сергей Новиков

Российские оккупанты похитили нескольких педагогов в Энергодаре (Запорожская область) перед стартом нового учебного года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram городского головы Дмитрия Орлова.

По его словам, террор в Энергодаре не прекращается, а только приобретает новые формы. В частности, перед началом нового учебного года оккупанты начали запугивать работников образования.

"Сегодня они забрали из собственных домов и увезли в неизвестном направлении несколько педагогов. Прошу всех педагогов быть осмотрительными. По возможности, выезжайте на подконтрольные Украине территории", - отметил Орлов.

Напомним, накануне вечером российские войска обстреляли жилые кварталы Энергодара. В результате были ранены 10 человек.

В Офисе президента это назвали организованным кровавым представлением.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Энергодар