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Росіяни викрали кількох вчителів в Енергодарі, - мер

Фото: мер Енергодара Дмитро Орлов (facebook com DmitroOrlovOfficial)
Автор: Сергей Новиков

Російські окупанти викрали кількох педагогів в Енергодарі (Запорізька область) перед стартом нового навчального року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міського голови Дмитра Орлова.

За його словами, терор в Енергодарі не припиняється, а тільки набуває нових форм. Зокрема, перед початком нового навчального року окупанти почали залякувати працівників освіти.

"Сьогодні вони забрали з власних будинків і відвезли в невідомому напрямку кілька педагогів. Прошу всіх педагогів бути обачними. По можливості, виїжджайте на підконтрольні Україні території", - зазначив Орлов.

Нагадаємо, напередодні ввечері російські війська обстріляли житлові квартали Енергодара. В результаті було поранено 10 осіб.

В Офісі президента це назвали організованою кривавою виставою.

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