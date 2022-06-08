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Россияне похитили 11 сотрудников Запорожской АЭС, - "Энергоатом"

Фото: россияне похитили 11 сотрудников Запорожской АЭС (mill.ru)
Автор: Мария Кучерявец

Российские военные за неделю похитили около 20 жителей оккупированного Энергодара Запорожской области. При этом 11 из них - это сотрудники ЗАЭС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Энергоатома".

"Во временно оккупированном Энергодаре рашистские оккупанты продолжают похищать людей. Только в течение последней недели они задержали и вывезли в неизвестном направлении около 20 энергодарцев, 11 из них - работники Запорожской АЭС. Место их пребывания пока неизвестно", - говорится в сообщении.

Напомним, что россияне за три месяца оккупации в Энергодаре усилили давление на мирных жителей. В городе растут угоны, грабят пустые квартиры и практически нет интернета.

Добавим, недавно российские оккупанты ворвались в дом сотрудника энерго-ремонтного подразделения Запорожской АЭС Сергея Швеца. Его расстреляли из автоматического оружия.

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Запорожская АЭСЭнергоатом