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Похищения, мародерство и без интернета: Энергодар после трех месяцев оккупации

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Энергодар, Воскресенье 05 июня 2022 23:38
Похищения, мародерство и без интернета: Энергодар после трех месяцев оккупации Фото: мэр Энергодара рассказал, как живет город после 3 месяцев оккупации (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Россияне за три месяца оккупации в Энергодаре усилили давление на мирных жителей. В городе растет число похищений, грабят пустые квартиры и практически нет интернета.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал городского головы Энергодара Дмитрия Орлова.

По его словам, в подвалы бросают не только активистов и бывших военных, но и рядовых граждан, которые никоим образом не относятся к указанным выше категориям. Людей держат в плену неделями.

Кроме того, в городе выросли случаи мародерства. В основном пустых квартир, владельцы которых уехали из города.

"Из квартир выносят ценные вещи. Берут все, что нравится. Двери просто выламывают", - рассказал мэр.

Мэр также рассказал, что в захваченном Энергодаре почти отсутствует интернет, что влияет также и на возможность безналичных расчетов через терминал в магазинах.

Перечислить средства с карты на карту через "Приват24" тоже почти невозможно, потому что сигнал связи почти не ловит.

"Гривен наличными почти не осталось в городе. Постепенно в Энергодаре появляются пункты обмена валют с рублями. Есть предложения снять наличные, но за это берут большой процент", - сообщил Орлов.

Напомним, недавно российские оккупанты ворвались в дом сотрудника энерго-ремонтного подразделения Запорожской АЭС Сергея Швеца. Его расстреляли из автоматического оружия.

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