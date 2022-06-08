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Росіяни викрали 11 працівників Запорізької АЕС, - "Енергоатом"

Фото: росіяни викрали 11 працівників Запорізької АЕС (mill.ru)
Автор: Марія Кучерявець

Російські військові за тиждень викрали близько 20 жителів окупованого Енергодару Запорізької області. При цьому 11з них - це працівники ЗАЕС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Енергоатома".

"У тимчасово окупованому Енергодарі рашистські окупанти продовжують викрадати людей. Лише протягом останнього тижня вони затримали та вивезли в невідомому напрямку близько 20 енергодарців, 11 з них - працівники Запорізької АЕС. Місце їхнього перебування наразі невідоме", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що росіяни за три місяці окупації в Енергодарі посилили тиск на мирних жителів. У місті ростуть викрадення, грабують порожні квартири і практично немає інтернету.

Додамо, нещодавно російські окупанти увірвалися в будинок співробітника енерго-ремонтного підрозділу Запорізької АЕС Сергія Швеця. Його розстріляли з автоматичної зброї.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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Запорожская АЭСЭнергоатом