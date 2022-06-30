Россияне платят взятки, чтобы сбежать с войны: новый перехват

Оккупанты платят по 20 тысяч долларов взяток за "демобилизацию" с войны, которую Россия развязала против Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на перехват СБУ разговора оккупантов.
В разговоре отец, которого мобилизовали в так называемую "ДНР", говорит сыну, что пытается выйти на людей, которые бы помогли им обоим сбежать с войны. Говорит, что может продать для этого свой автомобиль.
Отец думал, что такая "демобилизация" стоит 2 тысячи долларов, но сын уверяет его, что "услуга" стоит больше.
"Ну, когда гребли, то да, а сейчас, когда люди здесь сидят, - подняли уже (размер взятки - ред.). Короче, демобилизация стоит 20 тыс. долларов", - говорит он.
Напомним, ранее с перехвата разговора ГУР стало известно, что боевик, который воюет на стороне оккупантов, завидует тому, кого задержали за убийство 75 человек.
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