Россияне платят взятки, чтобы сбежать с войны: новый перехват

Оккупанты платят по 20 тысяч долларов взяток за "демобилизацию" с войны, которую Россия развязала против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на перехват СБУ разговора оккупантов.

В разговоре отец, которого мобилизовали в так называемую "ДНР", говорит сыну, что пытается выйти на людей, которые бы помогли им обоим сбежать с войны. Говорит, что может продать для этого свой автомобиль.

Отец думал, что такая "демобилизация" стоит 2 тысячи долларов, но сын уверяет его, что "услуга" стоит больше.

"Ну, когда гребли, то да, а сейчас, когда люди здесь сидят, - подняли уже (размер взятки - ред.). Короче, демобилизация стоит 20 тыс. долларов", - говорит он.