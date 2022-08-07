Россияне перебросили новые подразделения на Запорожское направление, - Арестович

Российские оккупанты перебросили на Запорожское направление новые подразделения. Ситуация в регионе становится все напряженнее.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника главы ОП Алексея Арестовича в эфире YouTube-канала "Фейгин Live".
Чиновник отметил, что враг за два дня отправил в район Токмака 3-4 батальйонно-тактические группы.
"Есть мнение, что они готовят наступление, с другой стороны - что готовятся к обороне", - сказал Арестович.
В то же время советник главы ОП добавил, что в районе Новой Каховки есть достаточно серьезная группировка. По его словам, речь идет о 10-15 БТГ.
"Вопрос, куда их бросят - на усиление Херсонского или Запорожского направления", - подчеркнул он.
Напомним, ранее Арестович рассказал, что российские войска уже не тянут весь фронт войны против Украины. Участок в Донецкой области отдали боевикам из "ЛДНР".
К слову, эксперт Олег Жданов указал, что оккупанты точно не определились с датой нового наступления на юге Украины, но смогут вести такую операцию от силы неделю.