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Россияне перебросили новые подразделения на Запорожское направление, - Арестович

Фото: Советник главы ОП Алексей Арестович (president.gov.ua)
Автор: Олег Васкив

Российские оккупанты перебросили на Запорожское направление новые подразделения. Ситуация в регионе становится все напряженнее.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника главы ОП Алексея Арестовича в эфире YouTube-канала "Фейгин Live".

Чиновник отметил, что враг за два дня отправил в район Токмака 3-4 батальйонно-тактические группы.

"Есть мнение, что они готовят наступление, с другой стороны - что готовятся к обороне", - сказал Арестович.

В то же время советник главы ОП добавил, что в районе Новой Каховки есть достаточно серьезная группировка. По его словам, речь идет о 10-15 БТГ.

"Вопрос, куда их бросят - на усиление Херсонского или Запорожского направления", - подчеркнул он.

Напомним, ранее Арестович рассказал, что российские войска уже не тянут весь фронт войны против Украины. Участок в Донецкой области отдали боевикам из "ЛДНР".

К слову, эксперт Олег Жданов указал, что оккупанты точно не определились с датой нового наступления на юге Украины, но смогут вести такую операцию от силы неделю.

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Алексей АрестовичВойна России против Украины