Росіяни перекинули нові підрозділи на Запорізький напрямок, - Арестович

Посадовець зазначив, що ворог за два дні відправив у район Токмака 3-4 батальйонно-тактичні групи.

"Є думка, що вони готують наступ, з іншого боку - що готуються до оборони", - сказав Арестович.

Водночас радник глави ОП додав, що у районі Нової Каховки є досить серйозне угруповання. За його словами, мовиться про 10-15 БТГ.

"Питання, куди їх кинуть - на посилення Херсонського або Запорізького напрямку", - підкреслив він.