Росіяни перекинули нові підрозділи на Запорізький напрямок, - Арестович

Російські окупанти перекинули на Запорізький напрямок нові підрозділи. Ситуація у регіоні стає дедалі напруженішою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника глави ОП Олексія Арестовича в ефірі YouTube-каналу "Фейгін Live".
Посадовець зазначив, що ворог за два дні відправив у район Токмака 3-4 батальйонно-тактичні групи.
"Є думка, що вони готують наступ, з іншого боку - що готуються до оборони", - сказав Арестович.
Водночас радник глави ОП додав, що у районі Нової Каховки є досить серйозне угруповання. За його словами, мовиться про 10-15 БТГ.
"Питання, куди їх кинуть - на посилення Херсонського або Запорізького напрямку", - підкреслив він.
Нагадаємо, раніше Арестович розповів, що російські війська вже не тягнуть весь фронт війни проти України. Ділянку в Донецькій області віддали бойовикам з "ЛДНР".
До слова, експерт Олег Жданов вказав, що окупанти точно не визначилися з датою нового наступу на півдні України, але зможуть вести таку операцію від сили тиждень.