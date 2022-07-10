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Россияне перебрасывают много техники и сил из Мариуполя в сторону фронта, - советник мэра

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Мариуполь, Воскресенье 10 июля 2022 12:13
Россияне перебрасывают много техники и сил из Мариуполя в сторону фронта, - советник мэра Фото: россияне перебрасывают много техники и сил из Мариуполя в сторону фронта
Автор: Мария Кучерявец

Российские военные перебрасывают свои силы из оккупированного Мариуполя в сторону Бердянска. Таким образом враг продолжает усиливать южный фронт солдатами из разрушенного города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника мэра города Петра Андрющенко в Telegram.

По его словам, вчера после 13:00 большая колонна техники с отметкой "V" и 5 автобусов с военными, что накануне заехали в Мариуполь, отправились в сторону г. Бердянск.

"Также часть военной техники из мест хранения в Мариуполе добавлены колонны. Оккупанты продолжают вывод техники из Мариуполя в сторону линии фронта", - пишет Андрющенко.

Напомним, ранее стало известно, что во временно оккупированном Мариуполе российские военные начали похищать уцелевшие автомобили у украинцев.

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