Россияне перебрасывают много техники и сил из Мариуполя в сторону фронта, - советник мэра
Российские военные перебрасывают свои силы из оккупированного Мариуполя в сторону Бердянска. Таким образом враг продолжает усиливать южный фронт солдатами из разрушенного города.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника мэра города Петра Андрющенко в Telegram.
По его словам, вчера после 13:00 большая колонна техники с отметкой "V" и 5 автобусов с военными, что накануне заехали в Мариуполь, отправились в сторону г. Бердянск.
"Также часть военной техники из мест хранения в Мариуполе добавлены колонны. Оккупанты продолжают вывод техники из Мариуполя в сторону линии фронта", - пишет Андрющенко.
Напомним, ранее стало известно, что во временно оккупированном Мариуполе российские военные начали похищать уцелевшие автомобили у украинцев.
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