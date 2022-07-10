Росіяни перекидають багато техніки та сил з Маріуполя в бік фронту, - радник мера

Російські військові перекидають свої сили з окупованого Маріуполя в бік Бердянську. Таким чином ворог продовжує посилювати південний фронт солдатами зі зруйнованого міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника мера міста Петра Андрющенка в Telegram .

За його словами, вчора після 13:00 велика колона техніки з позначкою "V" та 5 автобусів з військовими, що на передодні заїхали в Маріуполь, вирушили в бік м. Бердянськ.

"Також, частину військової техніки з міст зберігання в Маріуполі додано до колони. Окупанти продовжують виведення техніки з Маріуполя в бік лінії фронту", - пише Андрющенко.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в тимчасово окупованому Маріуполі російські військові почали викрадати вцілілі автомобілі в українців.

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