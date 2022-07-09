Оккупанты воруют уцелевшие автомобили у жителей Мариуполя, - разведка

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Главного управления разведки МО Украины.

"Во временно оккупированном Мариуполе стремительно увеличивается количество краж уцелевшего частного автотранспорта. Кражи происходят как с открытых площадок или стоянок, так и с закрытых гаражных кооперативов", - пишет пресс-служба разведки.

В то же время оккупантам нет разницы между дорогим и дешевым автомобилем.

Транспорт угоняют не только днем, но и ночью во время комендантского часа. Это, со своей стороны, дает понимание, что грабежами занимаются непосредственно представители оккупационной администрации и связанные с ней местные коллаборанты.

"Официально заявление о похищении можно подать в "военную комендатуру" Мариуполя. Однако, на неофициальном уровне ее представители заявляют, что искать автомобили надо самостоятельно", - добавляет разведка.

Владельцы угнанных автомобилей нередко находят свой транспорт у боевиков так называемой "милиции ДНР".