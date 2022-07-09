Оккупанты воруют уцелевшие автомобили у жителей Мариуполя, - разведка
Во временно оккупированном Мариуполе российские военные начали похищать уцелевшие автомобили в украинцев. "Военная комендатура" отказывается искать транспорт.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Главного управления разведки МО Украины.
"Во временно оккупированном Мариуполе стремительно увеличивается количество краж уцелевшего частного автотранспорта. Кражи происходят как с открытых площадок или стоянок, так и с закрытых гаражных кооперативов", - пишет пресс-служба разведки.
В то же время оккупантам нет разницы между дорогим и дешевым автомобилем.
Транспорт угоняют не только днем, но и ночью во время комендантского часа. Это, со своей стороны, дает понимание, что грабежами занимаются непосредственно представители оккупационной администрации и связанные с ней местные коллаборанты.
"Официально заявление о похищении можно подать в "военную комендатуру" Мариуполя. Однако, на неофициальном уровне ее представители заявляют, что искать автомобили надо самостоятельно", - добавляет разведка.
Владельцы угнанных автомобилей нередко находят свой транспорт у боевиков так называемой "милиции ДНР".
Напомним, РБК-Украина писало о том, что во временно оккупированном Мариуполе - катастрофа с водой. Некоторые из горожан из-за отсутствия воды теряют сознание прямо на улицах.
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