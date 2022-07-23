Россияне в панике оцепили территорию. Гайдай рассказал подробности "хлопка" в Лисичанске

В Лисичанске Луганской области произошел взрыв в здании суда, где в тот момент оккупанты проводили совещание. Российские военные оцепили территорию.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова главы Луганской ОВА Сергея Гайдая.

По словам Гайдая, оккупанты пытаются скрыть взрыв в здании суда: оцепили территорию:

проверяют мобильные телефоны у людей;

пытаются не допустить попадания фото и видео с места взрыва в сеть. Глава Луганской ОГА добавил, что около 50 оккупантов были уничтожены. Другие же российские военные в панике.