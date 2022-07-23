Россияне в панике оцепили территорию. Гайдай рассказал подробности "хлопка" в Лисичанске
Фото: российские военные (Getty Images)
В Лисичанске Луганской области произошел взрыв в здании суда, где в тот момент оккупанты проводили совещание. Российские военные оцепили территорию.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова главы Луганской ОВА Сергея Гайдая.
По словам Гайдая, оккупанты пытаются скрыть взрыв в здании суда:
- оцепили территорию:
- проверяют мобильные телефоны у людей;
- пытаются не допустить попадания фото и видео с места взрыва в сеть.
Глава Луганской ОГА добавил, что около 50 оккупантов были уничтожены. Другие же российские военные в панике.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что в оккупированном Лисичанске Луганской области был уничтожен штаб русского полка.
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