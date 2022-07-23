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Россияне в панике оцепили территорию. Гайдай рассказал подробности "хлопка" в Лисичанске

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Суббота 23 июля 2022 17:22
Россияне в панике оцепили территорию. Гайдай рассказал подробности "хлопка" в Лисичанске Фото: российские военные (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В Лисичанске Луганской области произошел взрыв в здании суда, где в тот момент оккупанты проводили совещание. Российские военные оцепили территорию.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова главы Луганской ОВА Сергея Гайдая.

По словам Гайдая, оккупанты пытаются скрыть взрыв в здании суда:

  • оцепили территорию:
  • проверяют мобильные телефоны у людей;
  • пытаются не допустить попадания фото и видео с места взрыва в сеть.

Глава Луганской ОГА добавил, что около 50 оккупантов были уничтожены. Другие же российские военные в панике.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в оккупированном Лисичанске Луганской области был уничтожен штаб русского полка.

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