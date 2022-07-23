Росіяни у паніці очепили територію. Гайдай розповів подробиці "хлопка" у Лисичанську

У Лисичанську Луганської області стався вибух у будівлі суду, де у той момент окупанти проводили нараду. Російські військові очепили територію.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова голови Луганської ОВА Сергія Гайдая.

За словами Гайдая, окупанти намагаються приховати вибух у будівлі суду: очепили територію:

перевіряють мобільні телефони у людей;

намагаються не допустити потрапляння фото та відео з місця вибуху в мережу. Голова Луганської ОДА додав, що близько 50 окупантів були знищені. Інші ж російські військові в паніці.