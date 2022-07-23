Росіяни у паніці очепили територію. Гайдай розповів подробиці "хлопка" у Лисичанську
Фото: російські військові (Getty Images)
У Лисичанську Луганської області стався вибух у будівлі суду, де у той момент окупанти проводили нараду. Російські військові очепили територію.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова голови Луганської ОВА Сергія Гайдая.
За словами Гайдая, окупанти намагаються приховати вибух у будівлі суду:
- очепили територію:
- перевіряють мобільні телефони у людей;
- намагаються не допустити потрапляння фото та відео з місця вибуху в мережу.
Голова Луганської ОДА додав, що близько 50 окупантів були знищені. Інші ж російські військові в паніці.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в окупованому Лисичанську Луганської області було знищено штаб російського полку.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.