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Россияне отправили людей на расчистку завода в Мариуполе. Они подорвались на мине

Фото: на комбинате Ильича в Мариуполе подорвались люди, которых отправили на расчистку (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Оккупанты в Мариуполе отправили местных жителей на расчистку цехов металлургического комбината имени Ильича. В результате группа людей подорвалась на мине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко в Telegram.

По его словам, людей отправили на работы, однако разминирование на заводе не провели.

"Итог - люди подорвались на мине. Взрыв был такой мощности, что слышал весь город", - отметил советник городского головы.

Он добавил, что в результате взрыва пострадали четыре человека. Они в сверхтяжелом состоянии и находятся в больнице.

"Наши источники сообщают, что с учетом характера ранения и недостаточности запасов крови вероятность выживания минимальна", - объяснил он.

Напомним, жителей Мариуполя призвали не передвигаться без лишних потребностей, поскольку в городе резко увеличилось военных патрулей оккупантов.

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