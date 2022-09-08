RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Росіяни відправили людей на розчистку заводу в Маріуполі. Вони підірвалися на міні

Фото: на комбінаті Ілліча у Маріуполі підірвалися люди, яких відправили на розчистку (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Окупанти у Маріуполі відправили місцевих жителів на розчистку цехів металургійного комбінату імені Ілліча. В результаті група людей підірвалася на міні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника мера Маріуполя Петра Андрющенка в Telegram.

За його словами, людей відправили на роботи, проте розмінування на заводі не провели.

"Підсумок - люди підірвались на міні. Вибух був такої потужності, що чуло все місто", - зазначив радник міського голови.

Він додав, що внаслідок вибуху постраждали четверо людей. Вони у надважкому стані і перебувають в лікарні.

"Наші джерела повідомляють, що з урахуванням характеру поранень та недостатності запасів крові вірогідність виживання мінімальна", - пояснив він.

Нагадаємо, жителів Маріуполя закликали не пересуватися без зайвих потреб, оскільки у місті різко побільшало військових патрулів окупантів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
МаріупольКрасный КрестВибух