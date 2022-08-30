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Россияне уже ощутили влияние наступления ВСУ в районе Херсона, - Кирби

Фото: Спикер Совета национальной безопасности США Джон Кирби (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

Спикер Совета национальной безопасности США Джон Кирби убежден, что независимо от объемов, масштабов и зоны охвата наступление ВСУ в районе Херсона уже повлияло на военные возможности РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

"Россияне были вынуждены взимать ресурсы с востока просто из-за информации о том, что украинцы могут перейти на юге в наступление, - отметил американский чиновник.

Кирби пояснил, что оккупанты начали оттягивать подразделения в определенных районах Донбасса, "чтобы ответить на то, что, по их мнению, является близкой угрозой контрнаступления".

В то же время спикер Совета национальной безопасности США указал, что идея перехода в наступление не нова для украинцев.

"Теперь я понимаю, что речь идет о возможности крупного контрнаступления, которое отличается от локального", - добавил он

Напомним, украинские военные 29 августа начали бои за Херсон. ВСУ отбили из-под российской оккупации четыре села на юге.

К слову, советник ОП Алексей Арестович рассказал, что в Херсонской области Вооруженным силам Украины всего за пару часов 29 августа удалось прорвать фронт на нескольких участках.

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КирбиВойна России против Украины