Россияне в оккупированном Крыму начали отказываться от службы, - разведка

По его словам, если первые месяцы, в частности, БАРС - боевой армейский склад РФ, как они его называют, довольно активно привлекался, там идут формирование этих батальонов, но сейчас уже есть признаки того, что граждане России отказываются подписывать контракты.

"Потому что они понимают, что они сразу будут направлены к нам, на нашу территорию, для ведения боевых действий. Вот такая сейчас ситуация с мобилизационными ресурсами и вообще с призывом на службу на Крымском полуострове", - рассказал Скибицкий.

При этом он уточнил, что количество отказников зависит от гарнизонов.

"Там, где больше потерь, в подразделениях, воюющих на нашей территории, вот там больше всего такие протестные настроения. Не скажу, протестные настроения, это просто люди не хотят продлевать контракт и его расторгают. Потому что юридически войны нет. Есть "специальная операция", позволяющая по возвращении в свое подразделение, не продлевать контракт", - говорит Скибицкий.

Он добавил, юристы россиянам наоборот напоминают, как это правильно сделать.

"Потому что если бы была война, это была бы совсем другая ответственность за невыполнение приказа", - подытожил представитель ГУР.

Напомним, по данным российских СМИ, с начала вторжения России в Украину как минимум 1 793 солдата из 22 регионов страны-агрессора отказались участвовать в боевых действиях.

Добавим, ранее стало известно, что родители российских оккупантов советуют сыновьям ломать себе руки и ноги, чтобы выехать из горячих точек или даже вернуться домой.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.