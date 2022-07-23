Росіяни в окупованому Криму почали відмовлятися від служби, - розвідка

За його словами, якщо перші місяці, зокрема, БАРС - бойовий армійський склад РФ, як вони його називають, досить активно залучався, там йдуть формування цих батальйонів, то зараз вже є ознаки того, що громадяни Росії відмовляються підписувати контракти.

"Тому що вони розуміють, що вони одразу будуть направлені до нас, на нашу територію, для ведення бойових дій. Ось така зараз ситуація з мобілізаційними ресурсами та взагалі із закликом на службу на Кримському півострові", - розповів Скібіцький.

При цьому він уточнив, що кількість відмовників залежить від гарнізонів.

"Там, де більше втрат, у підрозділах, що воюють на нашій території, ось там найбільше такі протестні настрої. Не скажу, протестні настрої, це просто люди не хочуть продовжувати контракт і його розривають. Тому що юридично - війни немає. Є "спеціальна операція", що дозволяє після повернення до свого підрозділу, не продовжувати контракт", - каже Скібіцький.

Він додав, юристи росіянам навпаки нагадують, як це правильно зробити.

"Бо якби була війна, це була б зовсім інша відповідальність за невиконання наказу", - підсумував представник ГУР.

Нагадаємо, за даними російських ЗМІ, з початку вторгнення Росії в Україну як мінімум 1 793 солдати з 22 регіонів країни-агресора відмовилися брати участь у бойових діях.

Додамо, раніше стало відомо, що батьки російських окупантів радять синам ламати собі руки і ноги, щоб виїхати з гарячих точок або навіть повернутися додому.

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