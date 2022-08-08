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Россия ночью обстреляла Краматорск: фото последствий

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Донбасс, Понедельник 08 августа 2022 12:27
Россия ночью обстреляла Краматорск: фото последствий Фото: последствия обстрела Краматорска 8 августа (facebook.com/alexander.vasilyevich.goncharenko)
Автор: Наталия Гурковская

В ночь на понедельник, 8 августа, российские оккупанты атаковали Краматорск Донецкой области. Россия обстреливает город второй день подряд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление мэра Краматорска Александра Гончаренко в Facebook.

"Очередной ночной обстрел Краматорска. В поселке Ивановка разбили частный дом. К счастью, обошлось без жертв", - рассказал он.

По словам мэра, Краматорск попал под обстрел российской армии и днем ранее, 7 августа.

"Беспокойное утро в Краматорске - били по промзоне. Также обстреляли из РСЗО соседний Славянск, били по частному сектору. К счастью, обошлось без жертв", - отметил Гончаренко.

Напомним, 29 июля Россия нанесла ракетный удар по Краматорску. В результате обстрела города был полностью разрушен и загорелся жилой дом и несколько легковушек.

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