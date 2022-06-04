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Украина предложила Индии стать одним из гарантов безопасности, - СМИ

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Дели, Суббота 04 июня 2022 11:53
Украина предложила Индии стать одним из гарантов безопасности, - СМИ Фото: Украина предложила Индии стать одним из гарантов безопасности (pixabay.com)
Автор: Валерия Полищук

Украина предложила Индии стать одним из гарантов послевоенной безопасности страны вместе с некоторыми другими странами

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Hindu.

"Мы также ожидаем, что Индия примет активное участие в послевоенном строительстве. Мы также ожидаем больше гуманитарной помощи, медикаментов, а также некоторой технической и финансовой помощи", - сказал дипломатический источник изданию.

По его словам, на сегодняшний день общий объем помощи из Индии составляет около 230 тонн. Кроме того, большой объем был предоставлен фармацевтическими компаниями, штаб-квартира которых находится в Индии, но офисы расположены в Украине и Восточной Европе.

"Это отдельная помощь на сумму около 7-8 млн долларов", - заявил источник.

Напомним, ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что его страна готова стать гарантом для Украины.

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