Украина предложила Индии стать одним из гарантов безопасности, - СМИ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Hindu .

"Мы также ожидаем, что Индия примет активное участие в послевоенном строительстве. Мы также ожидаем больше гуманитарной помощи, медикаментов, а также некоторой технической и финансовой помощи", - сказал дипломатический источник изданию.

По его словам, на сегодняшний день общий объем помощи из Индии составляет около 230 тонн. Кроме того, большой объем был предоставлен фармацевтическими компаниями, штаб-квартира которых находится в Индии, но офисы расположены в Украине и Восточной Европе.

"Это отдельная помощь на сумму около 7-8 млн долларов", - заявил источник.