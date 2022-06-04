Росіяни обстріляли житловий район Миколаєва: названа кількість загиблих

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міського голову Миколаєва Олександра Сєнкевича у Facebook.

"Станом на 15:00 відомо про трьох загиблих (двоє з них загинули на місці обстрілу, одна людина померла дорогою до лікарні). Також поранення отримали ще чотири особи - за їхнє життя борються медики", - написав мер.

Також він зазначив, що через обстріл було пошкоджено три житлові багатоповерхівки.