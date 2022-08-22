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Россияне обстреляли Запорожскую ТЭС в Энергодаре: возможно есть погибший и раненые

Фото: россияне обстреляли Запорожскую ТЭС в Энергодаре (wikipedia.org)
Автор: Наталия Гурковская

Оккупанты обстреляли Запорожскую ТЭС, расположенную в оккупированном Энергодаре. Есть данные о гибели одного человека и ранении еще нескольких жителей, они проверяются.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Энергодара Дмитрия Орлова.

"Оккупанты традиционно обвинили в этом ВСУ. Но обстоятельства происшествия вызывают большие вопросы. Судя по имеющимся на видео от самих оккупантов повреждениям автомобиля с ровными отверстиями от пуль, машина была обстреляна практически в упор. Вероятно, из автомата. Действительно ли есть факт гибели человека, сейчас выясняем", - рассказал он.

По словам мэра, ТЭС оккупанты обстреляли из миномета.

"На восстановление водоснабжения понадобится время. Предварительно ремонтные работы будут продолжаться до утра", - добавил Орлов.

Напомним, российские оккупанты 14 августа обстреляли город Энергодар, которое находится вблизи Запорожской АЭС. В результате удара пострадали гражданские.

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Энергодар