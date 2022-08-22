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Росіяни обстріляли Запорізьку ТЕС в Енергодарі: можливо є загиблий та поранені

Фото: росіяни обстріляли Запорізьку ТЕС в Енергодарі (wikipedia.org)
Автор: Наталія Гурковська

Окупанти обстріляли Запорізьку ТЕС, що розташована в окупованому Енергодарі. Наразі є дані про загибель однієї людини та поранення ще кількох мешканців, вони перевіряються.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Енергодара Дмитра Орлова.

"Окупанти традиційно звинуватили в цьому ЗСУ. Але обставини події викликають великі запитання. Судячи з наявних на відео від самих окупантів пошкоджень автівки з рівними отворами від куль, машина була обстріляна практично впритул. Вірогідно, з автомату. Чи дійсно є факт загибелі людини, зараз з’ясовуємо", - розповів він.

За словами мера, ТЕС окупанти обстріляли з міномета.

"На відновлення водопостачання знадобиться час. Попередньо, ремонтні роботи триватимуть до ранку", - додав Орлов.

Нагадаємо, російські окупанти 14 серпня обстріляли місто Енергодар, яке знаходиться поблизу Запорізької АЕС. Внаслідок удару постраждали цивільні.

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Энергодар