Россияне обстреляли восемь общин Сумской области: в ОВА рассказали о последствиях

Российские войска 15 раз открывали огонь по Сумской области. Всего было зафиксировано 176 прилетов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Сумской ОВА Дмитрия Живицкого в Telegram.
Оккупанты обстреляли территории Белопольской, Великописаревской, Эсманской, Краснопольской, Юнаковской, Миропольской, Шалыгинской и Бурынской общин.
К счастью, обошлось без жертв среди населения.
В результате обстрела села Студенок Есманьської общины из ствольной артиллерии были повреждены окна в помещениях школы и дома культуры. Также повреждения получили частные дома, хозяйственные постройки и заборы мирных жителей.
Вечером оккупанты снова обстреляли общину из артиллерии. В результате атаки загорелся дом.
Фото: последствия обстрелов Сумской области (t.me/Zhyvytskyy)
Напомним, вчера оккупанты 12 раз открывали огонь по Сумской области. Всего было зафиксировано около 130 прилетов.
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