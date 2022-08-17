Россияне обстреляли восемь общин Сумской области: в ОВА рассказали о последствиях

Оккупанты обстреляли территории Белопольской, Великописаревской, Эсманской, Краснопольской, Юнаковской, Миропольской, Шалыгинской и Бурынской общин.

К счастью, обошлось без жертв среди населения.

В результате обстрела села Студенок Есманьської общины из ствольной артиллерии были повреждены окна в помещениях школы и дома культуры. Также повреждения получили частные дома, хозяйственные постройки и заборы мирных жителей.

Вечером оккупанты снова обстреляли общину из артиллерии. В результате атаки загорелся дом.

Фото: последствия обстрелов Сумской области (t.me/Zhyvytskyy)