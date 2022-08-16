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Оккупанты обстреляли пять громад Сумской области: зафиксировано около 130 прилетов

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Сумская область, Вторник 16 августа 2022 22:49
Оккупанты обстреляли пять громад Сумской области: зафиксировано около 130 прилетов Фото: Дмитрий Живицкий, глава Сумской ОВА (facebook.com/Zhyvytskyy)
Автор: Иван Носальский

Во вторник, 16 августа, российские войска 12 раз открывали огонь по Сумской области. Всего зафиксировано около 130 прилетов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Сумской ОВА Дмитрия Живицкого в Telegram.

По его словам, утром Хотинскую громаду враг атаковал при помощи гранатомета, было 26 прилетов. При этом Белопольскую громаду россияне обстреливали из минометов и ствольной артиллерии. Всего - 48 прилетов.

Николаевскую и Шалыгинскую громады днем противник атаковал при помощи артиллерии. Там зафиксировали 41 прилет.

И уже вечером россияне начали минометный обстрел Краснопольской громады, всего было 12 прилетов.

Напомним, ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что россияне каждый день обстреливают территорию Украины по 700-800 раз.

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Сумская область Война России против Украины
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