Россияне обстреляли учебные заведения в Николаеве и Краматорске

В частности враг повторно обстрелял университет в Николаеве. Применил систему C-300, прилетели две ракеты. На месте работают аварийны службы.

В Краматорске оккупанты попали в Машиностроительную академию и колледж технологий и дизайна. Обошлось без жертв.

Напомним, в результате ракетного удара по общежитию в Салтовском районе Харькова 18 августа погибли 17 человек, 42 пострадали. Многие из них пожилого возраста и с ограниченными возможностями.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.