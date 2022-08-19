RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Росіяни обстріляли навчальні заклади в Миколаєві та Краматорську

Фото: окупанти обстріляли з C-300 університет в Миколаєві (t.me/senkevichonline)
Автор: Артур Родивилов

Окупанти вранці обстріляли інфраструктуру Миколаєва і Краматорська в Донецькій області. Пошкоджено будівлі навчальних закладів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяви мера Ніколаєва Олександра Сєнкевича і Краматорської міськради

Зокрема ворог повторно обстріляв університет у Миколаєві. Застосував систему C-300, прилетіли дві ракети. На місці працюють аварійні служби.

У Краматорську окупанти влучили в Машинобудівну академію і коледж технологій і дизайну. Без жертв.

Нагадаємо, унаслідок ракетного удару по гуртожитку в Салтівському районі Харкова 18 серпня загинули 17 людей, 42 постраждали. Багато з них похилого віку та з обмеженими можливостями.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
МиколаївКраматорськ