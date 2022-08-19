Росіяни обстріляли навчальні заклади в Миколаєві та Краматорську

Зокрема ворог повторно обстріляв університет у Миколаєві. Застосував систему C-300, прилетіли дві ракети. На місці працюють аварійні служби.

У Краматорську окупанти влучили в Машинобудівну академію і коледж технологій і дизайну. Без жертв.

Нагадаємо, унаслідок ракетного удару по гуртожитку в Салтівському районі Харкова 18 серпня загинули 17 людей, 42 постраждали. Багато з них похилого віку та з обмеженими можливостями.

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