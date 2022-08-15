Россияне обстреляли три громады Сумской области: в ОВА раскрыли детали

По его словам, Шалыгинскую громаду утром враг обстреливал из минометов и артиллерии, тогда зафиксировали 25 прилетов. Днем обстрелы продолжились, россияне использовали РСЗО для атак.

При этом в Хотинской громаде было два прилета из минометов. Еще одну громаду - Зноб-Новгородскую - россияне обстреляли около восьми раз из гранатомета.

Живицкий подчеркнул, что в результате вражеских атак никто не пострадал и разрушений также не было.

Он добавил, что в Краснопольской громаде на мине подорвался комбайн, который принадлежит местному фермеру. Мужчину доставили в больницу в тяжелом состоянии.