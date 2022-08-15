Росіяни обстріляли три громади Сумської області: в ОВА розкрили деталі

У понеділок, 15 серпня, росіяни обстріляли три громади Сумської області. Зафіксовано 50 прильотів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Сумської ОВА Дмитра Живицького в Telegram.
За його словами, Шалигінську громаду вранці ворог обстрілював з мінометів і артилерії, тоді зафіксували 25 прильотів. Вдень обстріли продовжилися, росіяни використовували РСЗВ для атак.
При цьому в Хотінській громаді було два прильоти з мінометів. Ще одну громаду - Зноб-Новгородську - росіяни обстріляли близько восьми разів з гранатомета.
Живицький підкреслив, що в результаті ворожих атак ніхто не постраждав і руйнувань також не було.
Він додав, що в Краснопільській громаді на міні підірвався комбайн, який належить місцевому фермеру. Чоловіка доставили в лікарню у важкому стані.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що російські окупанти обстріляли Криворізький та Нікопольський райони Дніпропетровської області.
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