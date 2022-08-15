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Росіяни обстріляли три громади Сумської області: в ОВА розкрили деталі

Ілюстративне фото: росіяни обстріляли три громади Сумської області (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У понеділок, 15 серпня, росіяни обстріляли три громади Сумської області. Зафіксовано 50 прильотів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Сумської ОВА Дмитра Живицького в Telegram.

За його словами, Шалигінську громаду вранці ворог обстрілював з мінометів і артилерії, тоді зафіксували 25 прильотів. Вдень обстріли продовжилися, росіяни використовували РСЗВ для атак.

При цьому в Хотінській громаді було два прильоти з мінометів. Ще одну громаду - Зноб-Новгородську - росіяни обстріляли близько восьми разів з гранатомета.

Живицький підкреслив, що в результаті ворожих атак ніхто не постраждав і руйнувань також не було.

Він додав, що в Краснопільській громаді на міні підірвався комбайн, який належить місцевому фермеру. Чоловіка доставили в лікарню у важкому стані.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що російські окупанти обстріляли Криворізький та Нікопольський райони Дніпропетровської області.

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Сумская областьВійна Росії проти України