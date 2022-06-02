Россияне обстреляли Святогорскую Лавру. Погибли монахи

Российские оккупанты в очередной раз обстреляли Святогорскую Лавру в Донецкой области. В результате атаки 30 мая погибли трое монахов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Донецкой епархии УПЦ.
Во время обстрела пострадали 3-й и 4-й монашеские корпусы Святогорской Свято-Успенской Лавры. При этом погибли благочинный Лавры архимандрит Галактион, монах Аристоклий, монахиня Варвара.
Кроме того, еще трое монахов получили ранения - иеромонахи Иоасаф и Амфилохий, а также иеродиакон Алипий.
"Количество погибших и пострадавших мирян на данный момент неизвестно", - говорится в сообщении.
Напомним, группа иностранных журналистов вместе с военными ВСУ попали под обстрел в Лисичанске.
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