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Россияне обстреляли Святогорскую Лавру. Погибли монахи

Фото: обстрел Святогорской Лавры (svlavra.church.ua)
Автор: Роман Мирончук

Российские оккупанты в очередной раз обстреляли Святогорскую Лавру в Донецкой области. В результате атаки 30 мая погибли трое монахов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Донецкой епархии УПЦ.

Во время обстрела пострадали 3-й и 4-й монашеские корпусы Святогорской Свято-Успенской Лавры. При этом погибли благочинный Лавры архимандрит Галактион, монах Аристоклий, монахиня Варвара.

Кроме того, еще трое монахов получили ранения - иеромонахи Иоасаф и Амфилохий, а также иеродиакон Алипий.

"Количество погибших и пострадавших мирян на данный момент неизвестно", - говорится в сообщении.

Напомним, группа иностранных журналистов вместе с военными ВСУ попали под обстрел в Лисичанске.

Мы также писали о том, что двум россиянам огласили приговор за обстрелы Харьковской области.

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