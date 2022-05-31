ru ua
Вт, 31 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Группа иностранных журналистов вместе с военными ВСУ попали под обстрел в Лисичанске (видео)

Новина українською →
Украина, Вторник 31 мая 2022 16:08
Группа иностранных журналистов вместе с военными ВСУ попали под обстрел в Лисичанске (видео) Фото: армия РФ (gettyimages)
Автор: Евгений Прокопенко

Вблизи Лисичанска оккупанты открыли огонь по иностранным журналистам, которые находились с военными ВСУ. В результате обстрела есть раненые.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на meduza.

28 мая группа иностранных журналистов и украинских военных попала под артиллерийский обстрел в городе Лисичанск Луганской области (находится под украинским контролем, но рядом с ним идут тяжелые бои).

Фотокорреспонденты Алекс Чан Цзы Юк (сотрудничает с агентством Sopa Images) и Каожу Н (сотрудничает с Getty Images) вместе с местным сопровождающим по имени Николай планировали отправиться в соседний Северодонецк, но остановились у моста примерно за полкилометра от русских позиций, увидев горящие машины.

В тот момент, когда они общались с украинскими солдатами, рядом с ними произошло несколько взрывов. Случившееся зафиксировала камера, установленная на шлеме Алекса. Осколками снаряда Николая ранило справа. Журналисты оказали ему первую помощь. Его госпитализировали вместе с еще одним раненым украинским военным. Алекс говорит, что из-за обстрела временно потерял слух.

Напомним, из Луганской области официально остановили эвакуацию. В понедельник, 30 мая, российские оккупанты обстреляли автомобиль, ехавший за желающими уехать, погиб журналист из Франции.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине
NEWS
Около 30 500 военных и более 3300 ББМ: названы потери России в Украине
Около 30 500 военных и более 3300 ББМ: названы потери России в Украине
DAILY
Евгений Енин: Никто не питает иллюзий, что эта война может быть далеко не последней
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Евгений Енин: Никто не питает иллюзий, что эта война может быть далеко не последней