Группа иностранных журналистов вместе с военными ВСУ попали под обстрел в Лисичанске (видео)

Вблизи Лисичанска оккупанты открыли огонь по иностранным журналистам, которые находились с военными ВСУ. В результате обстрела есть раненые.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на meduza .

28 мая группа иностранных журналистов и украинских военных попала под артиллерийский обстрел в городе Лисичанск Луганской области (находится под украинским контролем, но рядом с ним идут тяжелые бои).

Фотокорреспонденты Алекс Чан Цзы Юк (сотрудничает с агентством Sopa Images) и Каожу Н (сотрудничает с Getty Images) вместе с местным сопровождающим по имени Николай планировали отправиться в соседний Северодонецк, но остановились у моста примерно за полкилометра от русских позиций, увидев горящие машины.

В тот момент, когда они общались с украинскими солдатами, рядом с ними произошло несколько взрывов. Случившееся зафиксировала камера, установленная на шлеме Алекса. Осколками снаряда Николая ранило справа. Журналисты оказали ему первую помощь. Его госпитализировали вместе с еще одним раненым украинским военным. Алекс говорит, что из-за обстрела временно потерял слух.