Россияне обстреляли Сумскую область: нет света, повреждена водонапорная башня

Обстрелы окрестностей села Павловка, Белопольской общины начались после 13:00. Оккупанты открывали огонь из минометов, было 10 прилетов.

В результате атак были повреждены шесть жилых домохозяйств, водонапорная башня, электротрансформатор и линия электропередач. На двух улицах отсутствует электроснабжение, сейчас ведутся работы по его восстановлению.

После 17:00 россияне обстреляли из артиллерии окрестности села Пески, Буринської общины, было 13 прилетов.

С 18:00 оккупанты били по окрестностям Уланово, Есманской общины, зафиксировано 16 прилетов из артиллерии.

По окраине села Мануховка Новослободской общины захватчики открыли артиллерийский огонь, было 13 прилетов. Пострадало фермерское хозяйство и ангар с сельскохозяйственной техникой. Также есть повреждения электросетей.

После 20:00 начался обстрел из различных видов оружия Середино-Будской общины. Возник пожар, обстрел продолжается.