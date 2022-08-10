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Россияне обстреляли Сумскую область: некоторые населенные пункты остались без газа

Иллюстративное фото: некоторые населенные пункты остались без газа в результате обстрелов Сумской области facebook.com/infovlgas.com.ua)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские оккупанты обстреляли Хотинскую общину из артиллерии. В результате атаки был поврежден газопровод.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого в Telegram.

Указано, что часть населенных пунктов остались без газа.

Сейчас специалисты работают над ликвидацией последствий российского обстрела.

Напомним. сегодня жителей Сумской области предупреждали об угрозе обстрела со стороны россиян.

Кроме того, с самого утра 10 августа оккупанты обстреливают Сумскую область. В частности, под атаку попала Белопольская община.

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Сумская область