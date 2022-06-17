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Россияне обстреляли Сумскую область из минометов, "Градов" и беспилотников

Фото: армия РФ (gettyimages)
Автор: Евгений Прокопенко

С 15:00 и до позднего вечера с определенными отрезками во времени оккупанты обстреливали Сумскую область. На этот раз досталось Краснопольской общине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.

"После 15 часов залетело два вражеских беспилотника. Один из них сбросил взрывное устройство, другой - уничтожено", - написал Живицкий.

По его словам, после 19 часов по территории общины начался минометный обстрел с территории России, 24 приходы.

А после 20 часов враги начали артобстрел с "Градов", всего около 80 приходов.
Поврежден объект гражданской инфраструктуры и хозяйственные помещения.

Глава Сумской ОВА отметил, что жертв в результате обстрелов нет.

Напомним, вчера россияне обстреляли из артиллерии ферму со скотом в Сумской области. В тот же день враг совершил ракетный авиаудар. Погибло четыре человека, по меньшей мере шестеро раненых.

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Сумская область