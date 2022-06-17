Россияне обстреляли Сумскую область из минометов, "Градов" и беспилотников

"После 15 часов залетело два вражеских беспилотника. Один из них сбросил взрывное устройство, другой - уничтожено", - написал Живицкий.

По его словам, после 19 часов по территории общины начался минометный обстрел с территории России, 24 приходы.

А после 20 часов враги начали артобстрел с "Градов", всего около 80 приходов.

Поврежден объект гражданской инфраструктуры и хозяйственные помещения.

Глава Сумской ОВА отметил, что жертв в результате обстрелов нет.