Росіяни обстріляли Сумську область з мінометів, "Градів" та безпілотників

"Після 15 години залетіло два ворожих безпілотника. Один з них скинув вибуховий пристрій, інший - знищено", - написав Живицький.

За його словами, після 19 години по території громади почався мінометний обстріл з території Росії, 24 приходи.

А після 20 години вороги почали артобстріл з "Градів", усього близько 80 приходів.

Пошкоджено об'єкт цивільної інфраструктури та господарські приміщення.

Глава Сумської ОВА зазначив, що жертв внаслідок обстрілів немає.