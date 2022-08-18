Росіяни обстріляли Сумську область: було майже 100 прильотів

Російські війська 7 разів відкривали вогонь по Сумській області. Загалом було майже 100 прильотів, внаслідок чого пошкоджена школа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Сумської ОВА Дмитра Живицького.

Живицький повідомив, що росіяни обстрілювали території Білопільської, Краснопільської та Миропільської громад. По Білопільській громаді стріляли з артилерії та мінометів і пошкодили будівлю школи та нежитловий будинок. Миропільську громаду також обстрілювали з мінометів та пошкодили цивільну інфраструктуру.