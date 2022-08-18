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Росіяни обстріляли Сумську область: було майже 100 прильотів

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Україна, Четвер 18 серпня 2022 22:57
Росіяни обстріляли Сумську область: було майже 100 прильотів Фото: Росіяни обстріляли Сумську область та пошкодили приватні будинки (t.me/Zhyvytskyy)
Автор: Дмитро Браславський

Російські війська 7 разів відкривали вогонь по Сумській області. Загалом було майже 100 прильотів, внаслідок чого пошкоджена школа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Сумської ОВА Дмитра Живицького.

Живицький повідомив, що росіяни обстрілювали території Білопільської, Краснопільської та Миропільської громад.

По Білопільській громаді стріляли з артилерії та мінометів і пошкодили будівлю школи та нежитловий будинок.

Миропільську громаду також обстрілювали з мінометів та пошкодили цивільну інфраструктуру.

Нагадаємо, що вчора російська армія обстріляла 8 громад у Сумській області.

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