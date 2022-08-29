Фото: росіяни обстріляли п'ять громад Сумської області з САУ та мінометів (Getty Images)

Російські окупанти відкривали вогонь по Сумській області 29 серпня з САУ та мінометів. Загалом було 43 "прильоти".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Сумської ОВА Дмитра Живицького.

Протягом дня загарбники чотири рази обстряляли Краснопільську, Есманську, Шалигинську, Зноб-Новгородську та Буринську громади Сумської області. На щастя, обійшлося без жертв серед мирного населення та руйнувань.