Россияне обстреляли Никопольский район

Отмечается, что "прилетело" в Марганецкую громаду.

Напомним, в ночь на 7 августа россияне также вели обстрелы в направлении Никополя, в районе Червоногригоровки. А в результате боевых действий днем три села остались без воды.

Ранее жителей Никопольского района предупреждали об угрозе новых обстрелов со стороны российских оккупантов.

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