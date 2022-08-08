Росіяни обстріляли Нікопольський район

Російські окупанти обстріляли вночі 8 серпня Нікопольський район.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram начальника місцевої районної Військової адміністрації Євгена Євтушенка.
Зазначається, що "прилетіло" до Марганецької громади.
Нагадаємо, в ніч проти 7 серпня росіяни також вели обстріли в напрямку Нікополя, в районі Червоногригорівки. А в результаті бойових дій вдень три села залишилися без води.
Раніше жителів Нікопольського району попереджали про загрозу нових обстрілів з боку російських окупантів.
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