Россияне обстреляли Никополь, а в Харькове раздались взрывы

Российские оккупанты ночью ударили по Никополю. В Харькове снова прогремели взрывы, области объявили воздушную тревогу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспильне" .

Жителей просят оставаться в укрытиях.

"В Харькове прогремели взрывы. Также Никополь в Днепропетровской области подвергся обстрелу", - говорится в сообщении.

Напомним, вчера российские войска под утро снова выпустили по Харькову зенитные ракеты С-300. "Прилеты" зафиксировали в Холодногорском и Новобаварском районе.

Также в Харьковской ОВА сегодня ответили на угрозы россиян о возможном повторном наступлении на Харьков.

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