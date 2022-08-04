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Россияне обстреляли Никополь, а в Харькове раздались взрывы

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Харькова, Четверг 04 августа 2022 01:48
Россияне обстреляли Никополь, а в Харькове раздались взрывы Фото: россияне обстреляли Никополь, а в Харькове раздались взрывы (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Российские оккупанты ночью ударили по Никополю. В Харькове снова прогремели взрывы, области объявили воздушную тревогу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспильне".

Жителей просят оставаться в укрытиях.

"В Харькове прогремели взрывы. Также Никополь в Днепропетровской области подвергся обстрелу", - говорится в сообщении.

Напомним, вчера российские войска под утро снова выпустили по Харькову зенитные ракеты С-300. "Прилеты" зафиксировали в Холодногорском и Новобаварском районе.

Также в Харьковской ОВА сегодня ответили на угрозы россиян о возможном повторном наступлении на Харьков.

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