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Росіяни обстріляли Нікополь, а в Харкові пролунали вибухи

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Харків, Четвер 04 серпня 2022 01:48
Росіяни обстріляли Нікополь, а в Харкові пролунали вибухи Фото: росіяни обстріляли Нікополь, а в Харкові пролунали вибухи (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Російські окупанти вночі вдарили по Нікополю. У Харкові знову прогриміли вибухи, в області оголосили повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

Жителів просять залишатися в укриттях.

"У Харкові прогриміли вибухи. Також Нікополь в Дніпропетровській області піддався обстрілу", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, вчора російські війська під ранок знову випустили по Харкову зенітні ракети з-300. "Прильоти" зафіксували в Холодногірському і Новобаварському районі.

Також в Харківській області сьогодні відповіли на погрози росіян про можливий повторний наступ на Харків.

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