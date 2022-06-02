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Россияне обстреляли населенный пункт Днепропетровской области: повреждены дома

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Днепропетровская область, Четверг 02 июня 2022 21:49
Россияне обстреляли населенный пункт Днепропетровской области: повреждены дома Фото: военные РФ (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Иван Носальский

Российские военные повторно обстреляли Днепропетровскую область. Вражеские снаряды попали в дома одного из населенных пунктов Криворожского района.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровского областного совета Николая Лукашука в Telegram.

По его информации ближе к вечеру четверга, 2 июня, российские военные обстреляли один из населенных пунктов Зеленодольской громады.

"Там повреждены дома и газопровод. Информации о пострадавших по состоянию на данный момент нет", - отметил Лукашук.

Напомним, в ночь на 1 июня Зеленодольская громада поддавалась артиллерийскому обстрелу со стороны врага.

Также мы писали, что утром 31 мая российские военные обстреляли Зеленодольскую громаду Криворожского района Днепропетровской области. К счастью, в результате артиллерийского удара никто не пострадал.

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