Враг из артиллерии обстрелял ночью Днепропетровскую область

В ночь на 1 июня российские войска обстреляли Днепропетровскую область. Враг бил артиллерией по одной из громад.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко в Telegram.

"Ночь без тревог, но с обстрелами. Враг снова попал из артиллерии по Зеленодольской общине. Люди не пострадали", - написал Резниченко.

Он также сообщил, что сейчас в Широковской общине работают электрики. Ремонтируют линию, поврежденную вчерашней минометной атакой в одном из сел общины.

Напомним, 27 мая оккупанты нанесли ракетный удар по полигону Национальной гвардии в Днепропетровской области. В результате атаки погибли по меньшей мере 10 человек.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.