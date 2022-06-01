ru ua
Ср, 01 июня News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Враг из артиллерии обстрелял ночью Днепропетровскую область

Новина українською →
Днепропетровская область, Среда 01 июня 2022 08:45
Враг из артиллерии обстрелял ночью Днепропетровскую область Фото: глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко (facebook.com/Valentyn.Reznichenko)
Автор: Мария Кучерявец

В ночь на 1 июня российские войска обстреляли Днепропетровскую область. Враг бил артиллерией по одной из громад.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко в Telegram.

"Ночь без тревог, но с обстрелами. Враг снова попал из артиллерии по Зеленодольской общине. Люди не пострадали", - написал Резниченко.

Он также сообщил, что сейчас в Широковской общине работают электрики. Ремонтируют линию, поврежденную вчерашней минометной атакой в одном из сел общины.

Напомним, 27 мая оккупанты нанесли ракетный удар по полигону Национальной гвардии в Днепропетровской области. В результате атаки погибли по меньшей мере 10 человек.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Днепропетровская область Война России против Украины
NEWS
Около 30 500 военных и более 3300 ББМ: названы потери России в Украине
Около 30 500 военных и более 3300 ББМ: названы потери России в Украине
DAILY
Нули на АЗС. Когда в Украине закончится дефицит бензина и "дизеля"
Юрий Дощатов, Ростислав Шаправский Нули на АЗС. Когда в Украине закончится дефицит бензина и "дизеля"