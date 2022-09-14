Россияне обстреляли Херсон и обвинили в этом ВСУ: что известно

В среду, 14 сентября, российские оккупанты обстреляли Таврический микрорайон Херсона и обвинили в атаке украинских военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя председателя Херсонского облсовета Юрия Соболевского в Telegram .

По его словам, украинские военные не совершали обстрел этого микрорайона. При этом о провокации России свидетельствуют ряд доказательств.

"О провокации говорят и анализ места событий, и быстрота, с которой их пропагандисты прибыли на место трагедии", - подчеркнул Соболевский.

Отметим, что росСМИ начали массово распространять фейковую информацию об обстреле Херсона якобы украинскими военными. Они писали о "гибели двух детей и двух взрослых в результате атаки".