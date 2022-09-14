Росіяни обстріляли Херсон і звинуватили в цьому ЗСУ: що відомо
У середу, 14 вересня, російські окупанти обстріляли Таврійський мікрорайон Херсона і звинуватили в атаці українських військових.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника голови Херсонської облради Юрія Соболевського в Telegram.
За його словами, українські військові не здійснювали обстріл цього мікрорайону. При цьому про провокацію Росії свідчать ряд доказів.
"Про провокації говорять і аналіз місця подій, і швидкість, з якою їх пропагандисти прибули на місце трагедії", - підкреслив Соболевський.
Зазначимо, що росЗМІ почали масово поширювати фейкову інформацію про обстріл Херсона нібито українськими військовими. Вони писали про "загибель двох дітей і двох дорослих в результаті атаки".
Нагадаємо, раніше стало відомо, що бійці Збройних сил України звільнили село Киселівка (Херсонська область). Тепер від Херсона їх відділяє тільки Чорнобаївка.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.