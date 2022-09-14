Росіяни обстріляли Херсон і звинуватили в цьому ЗСУ: що відомо

У середу, 14 вересня, російські окупанти обстріляли Таврійський мікрорайон Херсона і звинуватили в атаці українських військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника голови Херсонської облради Юрія Соболевського в Telegram .

За його словами, українські військові не здійснювали обстріл цього мікрорайону. При цьому про провокацію Росії свідчать ряд доказів.

"Про провокації говорять і аналіз місця подій, і швидкість, з якою їх пропагандисти прибули на місце трагедії", - підкреслив Соболевський.

Зазначимо, що росЗМІ почали масово поширювати фейкову інформацію про обстріл Херсона нібито українськими військовими. Вони писали про "загибель двох дітей і двох дорослих в результаті атаки".